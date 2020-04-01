"Придется просить в долг": Самойлова собралась делить имущество

После рождения четвертого ребенка у рэпера Джигана "сорвало крышу". То ли на радостях, то ли из-за стресса музыкант пустился во все тяжкие, что стало причиной разрыва отношений с супругой.

За столько лет совместной жизни супруги нажили немало общего имущества. Например, огромный особняк с бассейном, ради покупки которого продали квартиру в Москве. И сейчас, несмотря на разлад, оба проживают на его территории. Пока нет ясности, как его делить, да и съезжать музыканту некуда.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса у Джигана отменились концерты. Семья живет на накопления, которые уже заканчиваются. А как заработать новые – непонятно.

"Придется просить в долг, пока не возобновится привычная жизнь. Или продать, к примеру, одну из дорогих машин из автопарка Дениса. У них было три машины на семью. В общем, всех напрягает проблема с деньгами, которая скоро может стать острой", – поведал в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды" приятель Джигана.

Между тем Оксана проконсультировалась у адвокатов относительно алиментов. Она не знает, как поступить – договориться с мужем полюбовно или подать заявление в суд. В любом случае, пока ситуация не стабилизируется, Самойловой не стоит рассчитывать на финансовую поддержку супруга.