"Мы вместе уже ровно 14 лет и две недели": Борисов рассекретил свою любовь

1 апреля 1995 года – день рождения Первого канала. Именно тогда в эфир вышли первые передачи Общественного российского телевидения. Большую часть из этих 25 лет здесь работает Дмитрий Борисов.





Дмитрий Борисов пришел на Первый канал в качестве ведущего сначала утренних, а затем дневных и вечерних выпусков новостей. 9 мая 2008 года в паре с Юлией Панкратовой он комментировал в прямом эфире трансляцию праздничного парада на Красной площади на Первом канале. Потом вел ответственную информационную программу "Время" и большие "Вечерние новости". А с 14 августа 2017 года Дмитрий – ведущий ток-шоу "Пусть говорят". Это один из самых рейтинговых проектов на телевидении.

"Первый канал в свои 25 так же молод душой, как и прежде, и целиком соответствует этому возрасту. Все так же склонен к юношескому максимализму, всегда готов к воплощению самых смелых и новаторских идей, по-прежнему чрезвычайно привлекателен для окружающих", – улыбнулся Борисов.

"Это возраст, когда уже все можно, все было и еще больше – будет! Удивительно, но я на Первом уже ровно 14 лет и две недели. Получается, что больше времени мы провели вместе, чем были порознь", – рассекретил он свою давнюю и взаимную любовь к Первому каналу.

