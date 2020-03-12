Борисов сорвался на наследницу Мордюковой в эфире "Пусть говорят"

В эфире "Пусть говорят" снова пытаются установить, кому на самом деле должно принадлежать многомиллионное состояние, оставленное Нонной Мордюковой. Внучатые племянники актрисы мечтают о своем лакомом куске.

Родная сестра легенды советского кино исчезла. Женщина перестала выходить на связь после того, как отписала наследство внукам, родство которых также установили в одной из предыдущих программ. Неужели она стала жертвой алчности своих внуков?

Чтобы разобраться в непростой истории, необходимо распутать клубок родственных связей. Наталья Мордюкова вышла замуж за оператора – сына Евгения Петрова, автора культовых "12 стульев". У пары родился сын, которого назвали в честь знаменитого деда. Год назад ее ребенка не стало, и тогда объявились взрослые наследники, претендующие на собственность известных родственников. Бабушка сделала распоряжение по завещанию, но после перестала выходить на связь.

Кристина сообщила в эфире "Пусть говорят", что последний раз видела вновь обретенную родственницу год назад, когда та отписывала им со сводным братом "законные" миллионы. Девушка считает, что остальные родственники оградили Наталью от новых наследников, чтобы отобрать в конечном счете элитную недвижимость. Квартира на "Водном стадионе" сейчас пустует, ни сестра знаменитой актрисы, ни оба внука там не живут.

Все же Наталью Викторовну удалось найти. Она обвинила первую гражданскую жену своего сына в том, что та оставила его бомжом, продав его квартиру по доверенности. После этого женщина стала претендовать и на остальное наследство. "Эта Лиля все у него забрала. И почему я Жене сделала дарственную? Чтобы ни одна женщина не смогла ее отнять", – рассказывает сестра великой актрисы.

Лилиана Новикова пришла в студию "Пусть говорят" и сразу начала с нападок, пытаясь уверить общественность, якобы бабушка выжила из ума. "Все Мордюковы – это только для своих", – пожаловалась бывшая пассия Катаева. В эфире перешли к обсуждению других родственников, однако женщина все не унималась, пытаясь пояснить нюансы своей позиции. Позже женщина сцепилась в словесной схватке с одним из экспертов, пытаясь заткнуть оппонента. "Вы на каждой передаче командуете. Да, вы любите, чтобы за вами оставалось слово!" – кричала Новикова. Зал недовольно переговаривался, явно не одобряя наглость гражданской жены Катаева. Этого не выдержал даже Дмитрий Борисов.

"Лилиана, можно параллельно не разговаривать!" – рявкнул на нее ведущий. "А то мы будем с вами сейчас удаленно по телемосту общаться!" – пригрозил он.

Вторая женщина Евгения Катаева, мать Криститы, заявила, якобы Наталья Викторовна вообще оставила слишком мало ее дочери, мол, зачем старушке те восемь метров, которые принадлежат ей по закону. А гражданской жене сообщила, что та всего лишь сожительница и ни на что претендовать не может.

Как выяснилось, Мордюкова сейчас живет в "трешке" в Крылатском. Это жилье ей осталось после великой сестры. Оказалось, что ей постоянно поступают негативные звонки, угрозы и оскорбления, именно поэтому она не хочет общаться с наследниками. "С племянницами ей удобнее, которые хотят завладеть трехкомнатной квартирой!" – и здесь вставила свои пять копеек Лилиана Новикова.

Даниил Катаев внес некоторое спокойствие в обсуждение, заявив, что считает странной ситуацию. "Бабушка четко и ясно сказала "Оставьте меня в покое". Я лишь могу сказать, что уважаю чужое мнение. Я не могу влезть в ее голову и сказать, чего она хочет", – заявил парень.