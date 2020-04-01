Страдающий болезнью Альцгеймера старый отец Малышевой пропал в морозной Москве

Елена Малышева – самый известный врач страны. Невероятно, но первый выпуск программы "Здоровье" с ней в качестве ведущей вышел в эфир еще 3 октября 1997 года. А с 2010-го она ведет передачу "Жить здорово!". Сегодня, 1 апреля, когда Первый канал отмечает 25-лети своего основания, Малышева поделилась воспоминаниями.



"Мне самой трудно поверить в то, что я работаю на Первом канале уже 23 года, – улыбается Елена Васильевна. – Это огромная часть моей жизни, мое сердце здесь. В самые горькие минуты мой канал и его руководитель стали моей семьей".

Малышева очень благодарна руководству Первого канала, которое пришло на помощь в самую тяжелую минуту. "Именно благодаря каналу мы нашли моего папу (Василий Иосифович Шабунин, ушел из жизни в 2009 году – Прим. ред.), который страдал болезнью Альцгеймера и потерялся в Москве, – вспоминает Малышева. – Это были самые страшные часы жизни моей семьи, когда в февральский мороз мы искали папу и понимали, что не найдем".

"Я помню, как Константин Львович Эрнст позвонил мне и сказал приехать в Останкино, – продолжает профессор. – И в коридоре на втором этаже меня поставил перед камерой Кирилл Клейменов и просто начал задавать вопросы. А потом в программе "Доброе утро" я сидела рядом с Катей Стриженовой и снова рассказывала, как папа был одет, как выглядел. Я повторяла это, как машина, ни на что не надеясь. И вдруг Катя закричала: "Он нашелся, Лена, он нашелся!" Ей сообщили об этом в наушник. Мы нашли моего папу – живого и здорового".