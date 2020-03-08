Пресняков раскрыл грязную подноготную шоу "Голос"

Пресняков-старший давно не появляется на публике, однако композитор активно следит за тем, что происходит в шоу-бизнесе. В беседе с изданием "Собеседник" он поделился своими мнением о двух проектах, которые идут сейчас на телевидении – вокальном конкурсе "Голос" и шоу "Маска".
Если о новой передаче телеканала НТВ музыкант отзывается терпимо, то "Голос" серьезно подвергся критике. Владимир Петрович изначально был заинтересован в проекте и смотрел каждый выпуск первого сезона. Но со временем любопытство стало угасать.
"Там много вкусовщины, мне непонятно, как туда попадают участники. Почему одни проходят дальше, а другие нет?", – рассуждает композитор.
Он также вспомнил "умных знающих людей", которые говорили о том, что на вокальный конкурс зачастую попадают благодаря знакомствам и отношениям с продюсерами.
Напомним, проект "Голос" оскандалился после победы в нем дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Поклонники предчувствовали несправедливое судейство, и на шоу обрушился шквал критики. В итоге выяснилось, что зрительские голоса, действительно, были сфальсифицированы. В итоге первое место присудили всем финалистам сезона.
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