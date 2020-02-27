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"Это удар": вскрылась страшная опасность шоу "Голос.Дети"

Кадр youtube.com
Певица Тори Квит считает, что шоу "Голос.Дети" калечит неокрепшую психику участников. По ее мнению, для них такие конкурсы являются сильным стрессом.  

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По словам исполнительницы, шоу "Голос.Дети" очень предвзято относится к маленьким участникам. "Очень много раз я слышала от нашего уважаемого жюри такую фразу, как: "Я уже набрал в свою команду участников, но если бы было место, я бы тебя взял", – отметила собеседница "Дни.ру".

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Звезда не понимает, зачем тогда прослушивать ребенка, если заведомо решение уже принято. Тори Квит отметила, что на шоу "Голос.Дети" ребята, перебарывая свой страх сцены и страх перед родителями выходят в зал и исполняют сольно композицию, а потом слышат в ответ "нет".

"Конечно, для них это удар. И слышатся слезы, крики родителей. На мой взгляд, для детской неокрепшей психики это опасно", – заявила певица. Примечательно, что шоу "Голос.Дети" и ранее критиковали в Сети за жестокость к маленьким участникам.

Напомним, ранее певица Алсу призналась в интервью Ксении Собчак, что покупала голоса для дочери Микеллы в шоу "Голос.Дети". При этом она подчеркнула, что делала это по правилам проекта.

Автор: 27 февраля 2020, 04:38
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