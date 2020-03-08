"Не может прийти в себя": Оксана Самойлова сбежала из США после пьяных выходок мужа

Недавно у знаменитого рэпера и его супруги родился сын Давид. Для пары этот ребенок стал четвертым: у малыша есть три старших сестры.

Однако счастье в семье длилось недолго. На днях Джиган появился в эфире в нетрезвом виде и начал общаться с поклонниками. При этом он матерился при детях и даже просил одну из дочерей принести ему еще немного спиртного.

Вскоре после этого Оксана Самойлова заявила о желании уехать из США, где мальчик появился на свет. Она рассказала, что намерена вернуться домой, в Москву. Но 31-летняя женщина не стала комментировать конфуз и отметила, что ее просто тянет домой.

"Тут очень классно, но домой хочется безумно, потому что дом – это дом", – пояснила Самойлова в своем инстаграм-аккаунте.

Кроме того, супруга рэпера пожаловалась на дорогую жизнь в Соединенных Штатах. По ее словам, цены на товары и услуги в западной стране в несколько раз превышают российские. Так, час занятий с репетитором для ребенка стоит более шести тысяч рублей в пересчете на отечественную валюту.

К слову, некоторые поклонники пары и вовсе решили поддержать Джигана. Они напомнили, что 18 февраля у звезды родился сын и он "не может прийти в себя от радости".