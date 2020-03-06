"Несправедливо": сын Владимира Высоцкого возмущен грязной выходкой спецслужб США

В рекламе ФБР на русском языке призывает людей к сотрудничеству на условиях полной анонимности. Актер и директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий заявил, что число желающих работать с американской спецслужбой от этого не вырастет.
По его словам, Владимир Высоцкий не ассоциировался с предательством. Он возмущен грязной выходкой ФБР. По мнению наследника артиста, американцы склоняют людей к какому-то сотрудничеству против России при помощи образа его отца.
"Это довольно странно, несправедливо и нехорошо", – цитирует Никиту Высоцкого НСН. Он отметил, что это вовсе не порочит его родителя, а говорит плохо о тех, кто это придумал.
Актер готов рассмотреть возможность подачи иска в суд США. Однако, по его словам, это сложно и накладно. Он пояснил, что американцы чужих судов не признают, а в свои не всех пускают. Ситуация непростая.
По мнению сына Владимира Высоцкого, можно найти американскую компанию, которая ради самопиара попробует взяться за дело или привлечь бывших соотечественников. Добавим, что на фото, которое использовало ФБР, Владимир Высоцкий изображен в образе капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
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