Предполагаемая дочь Высоцкого получила результаты ДНК-теста

В студии "Пусть говорят" Первого канала разгорелись нешуточные страсти. Предполагаемые сын и дочь легендарного актера Владимира Высоцкого получили результаты ДНК-исследования.

Алиса Левина из Израиля полагает, что может быть наследницей звезды СССР Владимира Высоцкого. 80-летняя мать ей рассказала, что мужчина, которого Алиса считала отцом, ей не родной. Пожилая женщина уверена, что родила дочь от знаменитости.

По словам Левиной, на протяжении 16 лет ее мать связывали романтические отношения с Владимиром Высоцким. "Мой папа – он военный врач, поэтому они переезжали по всему Советскому союзу, и мама работала на всех киностудиях страны. Как мама рассказывала, их роман начался еще до моего папы. Это был 63-й год. Он пригласил проводить ее домой, после танцев. А я родилась в 1974 году", – поведала девушка.

Присутствующие в студии эксперты не поверили Алисе. Кто-то даже отметил, что Высоцкий, хоть и был бабником, детей своих не бросал. У артиста двое сыновей от второго брака с артисткой Людмилой Абрамовой – Аркадий и Никита и незаконнорожденная дочь Анастасия от коллеги по цеху Татьяны Иваненко. Владимир признал девочку, но удочерить не смог, так как ее мать этому всячески препятствовала.

Недавно редакторам программы позвонила женщина и рассказала, что в маленьком городе Ейске живет внебрачный сын Владимира Высоцкого Игорь Сиваков, который как две капли воды похож на артиста. Съемочная группа программы "Пусть говорят" разыскала мужчину.

"95-й год. Фестиваль. Приходит письмо в Ейск мне. Там написано, что меня хочет видеть Нина Максимовна Высоцкая (мать Владимира Высоцкого. – Прим. ред.). Я к ней приехал. И она мне сказала, что я сын. Спрашивала, как здоровье у моей матери Валентины", – рассказал Сиваков.

Эксперты попросили Игоря подробнее рассказать, где и когда познакомилась его мать Валентина и Владимир Семенович. Сиваков отказался предоставить эту информацию, не назвал он и год своего рождения.

По просьбе редакции программы были проведены два ДНК-исследования. Первое – это установление отцовства между Алисой и ее отцом Валерием Гершеновичем. Второе – определение родства между Алисой и Игорем.

Эксперт центра генетических исследований отметил, что Левина не является биологической дочерью Гершеновича. Услышав заявление специалиста, Алиса разрыдалась. Она не была готова услышать правду. Второй тест также дал отрицательный результат.

"По крайней мере, один из вас точно заблуждается, по поводу своей родственной связи с Высоцким", – отметил ведущий Дмитрий Борисов в конце программы. С экрана он предложил детям Высоцкого Никите и Аркадию принять участие в следующем выпуске ток-шоу.