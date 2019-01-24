Первый канал в честь годовщины покопался в грязном белье Высоцкого
К сожалению для поклонников и родных, в 1980 году артист скончался от инфаркта. Он прожил относительно недолгую, но очень яркую жизнь. Высоцкий много снимался в кино, играл в театре, гастролировал с концертами, писал стихи, сочинял музыку.
Как у любой звезды, у Владимира Семеновича было много поклонниц. Женщины буквально преследовали его. Обезумевшие от любви фанатки сочиняли небылицы, приписывая себе статус любовницы легендарного актера и композитора.
Неудивительно, что через 30 лет после смерти Высокого со всех уголков бывшего Советского Союза потянулись мужчины и женщины, всерьез считающие себя внебрачными детьми легенды кино.
Видимо в честь очередной годовщины Владимира Семеновича редакция ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала решила покопаться в грязном белье легенды и показать зрителям этих "наследников" звезды.
Александр Полин, например, считает, что является внебрачным сыном Высоцкого. До 1991 года он жил в Ленинграде, а потом уехал в США. Мужчина отмечает, что очень похож на знаменитого артиста.
"Мне стали говорить люди, что я очень похож на него и внешностью, и голосом", – заявил он в студии программы. Полин отметил, что готов пройти ДНК-исследование.
Правда, родные сыновья Владимира Семеновича предоставить свой биоматериал на тестирование точно не согласятся. Незадолго до появления Александра в студии Никита Высоцкий демонстративно покинул съемочную площадку. Наследник знаменитости не захотел встречаться с самозванцем.
"В большинстве своем это люди, которые хотят публичности. Я говорил много раз: биография Высоцкого хорошо изучена. Список увлечений Высоцкого, его романов известен. Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал редакторов", – заявил Высоцкий-младший.
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