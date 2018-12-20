У Высоцкого нашли пророчество об Украине
В "Пародии на плохой детектив" Владимир Высоцкий поет об "автокефальном проекте" на Украине. Еще в 1967 году он будто знал, что это произойдет в 2018-м.
Ролик, в котором песня Высоцкого сопровождается видеосюжетами о политических событиях в Незалежной, набирает популярность. Пользователи соцсетей активно обсуждают эту композицию и называют артиста пророком, сообщает Facebook IZ.ru.
Произведения Высоцкого, как известно, отличаются остросоциальной тематикой. Удивительно то, что поэту удавалось буквально видеть через годы.
Отметим, что Петр Порошенко с первых дней пребывания на посту президента Незалежной говорил о желании добиться независимости украинской церкви от русской. "Автокефалия – это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Вопрос нашей национальной безопасности", – сказал политик в июне этого года.
Напомним, что 14 сентября Русская православная церковь заявила о "разрыве дипломатических отношений" с Константинополем из-за вопроса об автокефалии Украинской православной церкви. Там уверены, что это политически мотивированное решение, тогда как церковь должна быть отделена от государства.
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