"Это опасно": Иглесиас "отключился" рядом с третьим ребенком Курниковой

В конце января у российской теннисистки Анны Курниковой и латиноамериканского исполнителя Энрике Иглесиаса родился третий ребенок – дочь Маша. Певец дал откровенное интервью по такому поводу.

Энрике Иглесиас дал интервью Кевину Фрейзеру. Речь шла в основном о гастрольном туре латиноамериканского красавчика, но была поднята и тема личной жизни. Энрике признался, что совершенно счастлив и прекрасно проводит время в заботах о детях – двойняшках Николасе и Лусии и новорожденной Маше.

Правда, отметил артист, он почти перестал спать. Поначалу отсутствие сна не беспокоило, пока однажды его просто не сморило. "Я легко меняю подгузники, могу покормить ее. Я думал, что мне не нужна помощь. Даже своей маме говорил, что мы справляемся. Но однажды уснул во время кормления. Тогда я понял, что это опасно, и признал, что мне все-таки нужна помощь", – рассказал певец.

Иглесиас не строит долгосрочных планов, но хотел бы видеть наследников скорее спортсменами, нежели певцами. Энрике и сам любит спорт. Артист отметил, что они с Анной нередко играют в теннис, причем та всегда поддается. Впрочем, Иглесиас уверен, что и так может ее обыграть.

Информация о второй беременности Анны Курниковой появилась в конце прошлого года. Поводом для разговоров стало фото теннисистки в черных легинсах и свободной ветровке. Просторный наряд заставил фанатов задуматься об интересном положении спортсменки. Однако Курникова и Иглесиас на шумиху в интернете не отреагировали.

Ближе к концу января папарацци разжились другим снимком. Анна и Энрике были сфотографированы прогуливающимися на яхте. Не оставалось никаких сомнений – теннисистка ждет ребенка. А буквально через пару дней стало известно, что Курникова родила.

Малышка Маша появилась на свет 30 января в одной из американских клиник. Иглесиас присутствовал на родах. Позже счастливые родители опубликовали на своих страницах в "Инстаграм" кадры, сделанные сразу после рождения ребенка.