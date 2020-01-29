Будет тройня?: первое фото пузатой Анны Курниковой

С конца 2019 года стали ходить слухи о том, что в семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса грядет пополнение. Зарубежным фотографам удалось заснять экс-теннисистку и латиноамериканского певца. На фото виден ее большой живот.

Кажется, наконец появилось подтверждение слухам о том, что Анна Курникова снова беременна от Энрике Иглесиаса. Информация муссировалась в мировых СМИ с декабря прошлого года. Разговоры начались после того, как в Сети появились фото экс-спортсменки в ветровке и черных легинсах. Интернет-пользователи заподозрили беременность у Курниковой из-за того, что куртка оказалась подозрительно свободна в талии.

В Сети появилось фото, на котором отчетливо видны изменения в фигуре ранее невероятно стройной Анны. Телеграм-канал "Только никому..." распространил снимок, на котором бывшая спортсменка и ее возлюбленный отдыхают на яхте. Курникова предстала перед публикой в спортивной ветровке таких внушительных размеров, которые не оставили сомнений – она действительно ждет ребенка.

Судя по комментариям пользователей, некоторые считают, что у пары будет даже не один малыш. "Ого, ну и пузо!", "Будет тройня?", "Ничего себе живот у нее...", "Аня уже на сносях", – так звучала лишь часть комментариев в Сети. Фанаты предположили, что пополнение в семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса случится в феврале-марте.

Отметим, что знаменитости предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни. Влюбленные до последнего скрывали рождение двойняшек Николаса и Люсии. Малыши появились на свет в декабре 2017 года. По слухам, дети родились благодаря ЭКО. Ходили слухи и о суррогатной матери, пока теннисистка не обнародовала снимок, на котором запечатлена с большим животом.