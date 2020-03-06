Алена Водонаева в гневе из-за несчастья с сыном

Экс-участница "Дома-2" излила свои эмоции в "Инстаграм". Алена Водонаева рассказала в "Сторис" о несчастье.
Звезда сообщила, что все утро проплакала от обиды на экс-супруга Алексея Малакеева. Сын Богдан отправился к нему в субботу, а в среду приехал больным.
Блогер в гневе из-за произошедшего. По ее словам, это далеко не первый раз, когда предприниматель возвращает ей больного ребенка.
Водонаева отметила, что всегда следит за сыном, у нее Богдан не болеет. Звезда возмущена безответственностью экс-супруга, который не начал лечить отпрыска, сообщает "Экспресс газета".
По словам телеведущей, бывший муж даже не вызвал врача. Алена второй день вынуждена сидеть с сыном и отменять рабочие встречи.
Напомним, что фамилия Водонаевой больше месяца фигурирует в заголовках СМИ. Причиной стал скандальный пост в "Инстаграм" об абортах, а также высказывания по поводу изменений, касающихся материнского капитала.
Как писали "Дни.ру", за резкую критику родителей, живущих в нищете и воспитывающих нескольких детей, Алена Водонаева неоднократно была осуждена со стороны власти. Блогер отделалась "легким испугом": ее адвокат Екатерина Гордон заявила, что ни уголовного, ни административного преследования не будет.
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