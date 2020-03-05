Цымбалюк-Романовскую обязали заплатить миллион рублей московскому бизнесмену

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не успела закончить один судебный процесс, как сразу стала частью другого. Выяснилось, что бизнесмен Юрий Растегин отсудил у пианистки один миллион рублей. Виталина три года назад заняла у него деньги на ремонт московской квартиры, где она собиралась жить с бывшим мужем.
Бизнесмен дал ей деньги в качестве аванса за квартиру на Арбате, которую он позже выкупил у Джигарханяна. Пианистка получила сумму не просто так, а под долговую расписку. Финансы все же потратили на ремонт, а оставшуюся сумму за недвижимость в центре Москвы Растегин перевел на счет Армена Борисовича.
Сразу после этого идиллия в отношениях Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна закончилась. После их развода друзья актера обнаружили недостачу в два миллиона рублей по сделке с Растегиным. Представители Армена Борисовича связались с бизнесменом и предъявили претензии, но тот, в свою очередь, потребовал сумму с Виталины. Пианистка не стала признавать своей вины. В итоге дело закончилось судом.
Сначала Юрий требовал от Цымбалюк-Романовской два миллиона рублей, как и было указано в расписке. Адвокаты Виталины не смогли доказать ее непричастность. В результате бизнесмен дело выиграл. Кроме этого, она обязана компенсировать проценты за пользование деньгами Растегина в размере 67 тысяч рублей. Также Виталине необходимо оплатить судебные издержки.
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