Тарасов назвал новорожденную дочь как собаку Бузовой

В начале февраля общественность узнала, что в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась вторая дочь. Сразу после этого события счастливые родители поделились снимками новорожденной наследницы. Но как они ее назвали, супруги не говорили до недавнего времени.
5 марта Дмитрий решил раскрыть все карты и рассказать, какое имя они дали второй дочери. Оказывается, родители нарекли малышку Евой. В своем инстаграм-аккаунте под новым семейным снимком футболист написал: "Знакомьтесь – Ева Дмитриевна. <...> Спасибо, любимая kostenko.94, я очень счастлив и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)".
Из публикации поклонники также узнали, что семья уже отметила первый месяц жизни малышки. В честь праздника Дмитрий и Анастасия заказали большой воздушный шар с цифрой, обозначающей возраст, а также розовый торт, украшенный шариками и различными фигурками.
Не все подписчики оценили имя девочки. Некоторые вспомнили, что одну из собак его экс-супруги Ольги Бузовой зовут Ева. Дескать, соскучился футболист по питомцам поп-дивы.
"Надо было Милану назвать Челси ", "По тябякам заскучал. следующая будет Челси?", "Ева и Челси", – написали комментаторы.
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