Муцениеце сильно изменилась после развода с Прилучным

Агата Муцениеце рассказала о том, что изменилась. Популярная актриса призналась, что причина не только в расставании с мужем, актером Павлом Прилучным.

"Все говорят: "Боже, ты стала так невероятно выглядеть!". И, поверьте, это не только из-за развода, это из-за ухода", – призналась Агата Муцениеце в новом интервью. Она поделилась секретами, как стала лучше выглядеть. Артистка рассказала, что у нее есть любимый ночной крем, который она регулярно наносит на лицо. Также актриса посещает косметолога, делает определенные процедуры, в том числе лазерные.

Агата призналась, что и в домашних условиях может позаботиться о себе. Так, будучи недавно во Владивостоке она напокупала много масок со слизью улитки, и теперь ими пользуется постоянно. "На самом деле, мне дарят очень много косметики, поэтому у меня вечный поток и круговорот косметики в косметичке. Я некоторые средства даже не успеваю использовать. Нет такого, чтобы "О!" и навсегда", – отметила популярная актриса.

А еще Муцениеце почти каждый день совершает пробежку. Она уверена, что такого рода прогулки действуют на внешность благотворно. "Если бегать по морозу с утра, то это очень хорошо, потому что разгоняет кровь, ведь жарко, а холодный воздух охлаждает кожу лица. Мне кажется, это полезная штука", – цитирует Агату журнал Grazia.

Для актрисы любимый ритуал красоты – принятие ванны. "Чистота и здоровье всего тела – залог красоты. Обожаю долго лежать в ванной, мыться разными шампунями, чтобы все вкусно пахло", – призналась Муцениеце.

Напомним, о своем разводе Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили в конце февраля. Каждый из актеров выступил со своим заявлением. И если сообщение Павла звучало довольно сдержанно, то объявление Агаты оказалось крайне эмоциональным. Муцениеце призналась, что любит Прилучного, но "облажалась во всем".