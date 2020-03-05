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"Дрались, кидались, царапались": жена и любовница долгие годы боролись за Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Кузьмин, родной брат певца и музыканта Владимира Кузьмина, рассказал драматические подробности любовного треугольника, в который угодил именитый артист. По его словам, на протяжении семи лет за харизматичного исполнителя боролись молодая жена и еще более молодая любовница.
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Для начала Александр Кузьмин отметил, что был в хороших отношениях со всеми женами, официальными и нет, и любовницами своего брата, в том числе Аллой Пугачевой и Верой Сотниковой. Однако сейчас он переживает за брата и не понимает, что происходит. Дело в том, что Владимир Кузьмин никогда не гнался за публичностью, не афишировал личную жизнь, однако в последнее время все изменилось. Так, например, его фото с венчания с молодой супругой Екатериной "полощется" на всю страну, а роман с яхтсменкой Светланой, ради которой тот  бросил жену, не обсуждал только ленивый.

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Брат Кузьмина недвусмысленно дал понять, что находится на стороне молодой любовницы певца. "На самом деле Светлана фейерверком ворвалась в жизнь Володи еще семь лет назад. Она нас всех тогда просто очаровала! Веселая, интересная, умная", – рассыпался в комплиментах Александр. По его словам, Света сразила Владимира наповал своей самостоятельностью. Якобы та же Екатерина, "девочка из провинции", никогда не работала и сама по себе ничего не добилась.

"В отличие от Кати Света работала, училась. Познакомилась с Володей, полюбила и стала жить им. И он очень нежно к ней относился, я это видел. Света – горячая, а Катя – как Снежная королева. С ней Володя был словно замороженный. А рядом со Светкой стал больше улыбаться, они были очень счастливы", – рассказал брат Кузьмина.

По его словам, роман Владимира и Светланы продолжался аж семь лет, и Екатерина о нем прекрасно знала и даже мирилась, но до поры до времени. "Светка – очень сильная женщина. И Катя не смогла выдержать такого напора. Ситуация простая и понятная, когда две женщины не могут разделить одного мужчину, который каждый день делает им подарки по две тысячи долларов, сами понимаете... Они там дрались, кидались, царапались..." – поделился пикантными подробностями Кузьмин.

Якобы после того, как певец все же оформил развод, он "душа в душу" прожил год с любовницей, но однажды Екатерина вернулась, и Светлану выставили вон. Александр высказал мысль, что супруга это сделала только из меркантильных интересов. "Думаю, после того как Катя развелась, она поняла, что никаких денежных поступлений не получает, а за все же надо платить. За ту же элитную квартиру в "Алых парусах" за миллион долларов, которую ей Володя отдал, надо платить. А Катя не работает. Она помыкалась и поняла, что слаще места, чем Володя, никогда в жизни не найдет", – поделился мнением брат артиста.

Когда Светлана оказалась с вещами на улице, то попыталась связаться с именитым любовником, но тот отключил телефон и порвал все связи. Тогда Александр попытался утешить ее, а когда до Владимира дошли сведения. что брат принял ее сторону, то он и с ним перестал общаться. То же касается и общих друзей. "Ну понятно, они же все боятся потерять работу. Отец Кати, кстати, тоже работает у Володи шофером. Как бы семейный подряд. А мама ее – мозг, всем руководит. И вся история, когда Катя вернулась, – это, уверен, она все устроила", – высказал неожиданное суждение Кузьмин, назвав тещу артиста серым кардиналом.

Брат артиста сделал вывод, что отношения Екатерины и Владимира скоро закончатся. "У Кати, думаю, чисто материальный интерес. К тому же Катя все деньги сливает собратьям по вере. Вы знаете, что она кришнаитка?" – задал неожиданный вопрос Александр Кузьмин в беседе с сайтом "Комсомольская правда". По его словам, Екатерина относит деньги "мешками". Также он предположил, что она обратила в свою веру и брата.

Автор: 5 марта 2020, 09:44

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