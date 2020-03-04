"Это очень важно": Пригожин публично заговорил о Рудковской

Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2020" по праву стала культовой. В этом году она пройдет 5 июня в спортивном комплексе "ВТБ Арена" и обещает удивить невероятной масштабной постановкой, уникальными спецэффектами международного уровня и топовым составом исполнителей абсолютных хитов последнего года.
Триумфатор прошлогодней премии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, получивший награду как "Лучший продюсер десятилетия", поделился ожиданиями от грядущего мероприятия. Он представил, как бы сам организовал грандиозную церемонию. "Я бы сделал все точно так же, как и мои друзья. Они стараются сделать так, чтобы было комфортно и зрителям, и артистам. Это очень важно", – признался Иосиф Пригожин.
По его словам, выдержать всех продюсеров невозможно. "Одна моя коллега Яна Рудковская чего стоит", – ляпнул супруг популярной певицы Валерии.
"Мы же хотим, чтобы во всех событийных мероприятиях принимали участие наши артисты, но артистов слишком много, угодить всем практически невозможно, как и раздать тарелки. Поэтому самый правильный ход – голосование, действительно честное", – цитирует Иосифа Пригожина "Вокруг ТВ".
Продюсер также прокомментировал муссирующиеся в Сети разговоры, что якобы артистам сулят большие деньги за сексуальные услуги. "Мне никто не предлагал. Скажу больше: и мою жену Валерию поехать в сауну никто не звал. Я бы убил *** сразу!" – отрезал продюсер в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".
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