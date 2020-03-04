"Силиконовая маска": что сделала со своим лицом София Ротару

Ходят слухи, будто София Ротару выглядит гораздо моложе своего возраста благодаря специальной маске. Якобы перед каждым выступлением артистка наносит на лицо специальный грим, который делает ее моложе. Якобы певица по пять часов просиживает в кресле, отдавшись во власть гримера. По информации журнала "Тайны звезд", на лицо артистке накладываются специальные силиконовые пластины, потом они выравниваются, и уже на них в финале наносится основной грим.
Впрочем, концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опроверг эти данные. "Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье", – коротко заявил он любопытствующим журналистам.
Специалисты солидарны с ним. Косметолог Марта Орлова, проанализировав фотографии Софии Ротару, категорично заявила, что ни о какой силиконовой маске и речи быть не может. Все дело в генетике и хорошей работе пластических хирургов.
"Красота София Ротару – это, безусловно, сочетание прекрасной генетики с шедеврально осуществленными блефаропластикой (подтяжка век), ринопластикой (изменение формы носа) и хирургической подтяжкой средней и нижней трети лица", – заявил специалист.
При этом косметолог уточнил, что артистке следует регулярно поддерживать состояние кожи в тонусе при помощи различных процедур. "В том числе инъекциями, но точно не нуждается ни в каких силиконовых накладках", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...