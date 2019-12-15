Предложений очень много: оскандалившаяся Ротару оказалась нарасхват в России

По словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, 72-летняя артистка улетела в Европу, но до конца текущего года вернется в Россию для участия в закрытом мероприятии. Скорее всего, речь идет о корпоративе.
Лавров подчеркнул, что в 2020 году у звезды возможны концерты в России, так как предложений поступило очень много. При этом все зависит от желания самой Софии, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее стало известно, что Ротару приехала на выступление в России не одна. Ее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что певица опасается "провокационных вопросов" журналистов. А их к народной артистке накопилось много.
Софию Ротару везде сопровождала охрана, передает сайт "Комсомольская правда". На концерте "Легенды Ретро FM" исполнительница подарила поклонникам свои хиты: "Червона рута", "Белая зима", "Луна, Луна", "Только этого мало", "Было, но прошло"
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