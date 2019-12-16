Молодящуюся Ротару уличили в пластике

Известный пластический хирург заявил, что народная артистка СССР несколько раз ложилась под нож. Он рассказал, какие именно операции могла перенести 72-летняя София Ротару.

По словам специалиста, народная артистка СССР прибегла сразу к нескольким процедурам. Он полагает, что подобное продление молодости и красоты обошло певице минимум в миллион рублей.

"Удержать брыли, хорошую шею в ее возрасте, наверное, даже никакая генетика не поможет. Круговую подтяжку, скорее всего, она делала, скорее всего, она делала блефаропластику, она прибегала к методикам филлеров, потому что мы видим скулки, они достаточно хорошие, сочные, скорее всего, она делала ботокс", – экспертно заявил врач в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Также он констатировал, что у Софии Ротару от природы правильно посаженные брови и гладкий лоб.

Экс-директор исполнительницы Ольга Коняхина подтвердила, что знаменитость прибегала к услугам пластических хирургов. Она отметила, что София Ротару обратилась в одну из элитных клиник в Санкт-Петербурге.

"Круговая подтяжка. Только лицо, потому что фигурка-то нормальная", – поделилась Коняхина. Примечательно, что опрошенные пластические хирурги высоко оценивают работу коллег, работавших с Софией Ротару. По их словам, работа была проведена ювелирно.