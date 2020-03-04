"Ах, какая женщина!": 59-летняя Елена Яковлева выставила грудь напоказ

Наряд подчеркнул пышный бюст звезды театра и кино. В своем инстаграм-аккаунте Елена Яковлева, судя по всему, показала сценический костюм. Ведь в свое время она принимала участие в телепроекте "Танцы со звездами".
Актриса восхитила фолловеров своим внешним видом. Ее буквально осыпали комплиментами. По мнению фолловеров, с годами знаменитость не меняется. "Ах, какая женщина!", – высказался один из подписчиков Елены Яковлевой.
К слову, артистка признавалась, что переживает по поводу старения. Она готова бороться за свою привлекательность. Елена Яковлева рассказывала, что периодически делала уколы красоты.
Напомним, Елена Яковлева успешно совмещает роль актрисы и счастливой жены и матери. Уже 30 лет она замужем за Народным артистом России Валерием Шальных. У пары есть сын Денис Шальных, который прославился благодаря его многочисленным татуировкам. Регулярно молодого человека травят в Сети, что очень огорчает звезду.
Как писали "Дни.ру", Елена Яковлева вскоре появится на экранах. Об этом стало известно благодаря звезде сериала "Фитнес" Софье Зайке. В центре столицы уже стартовали съемки сериала "Мисс Полиция" режиссера Сергея Быстрицкого. Производством занимается компания "Мангос фильм".
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