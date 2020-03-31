Прожарь еще: Меньшова с мужем неделю не по-детски отрывались в сауне

"Вся жизнь превращается в воспоминание о том, как хорошо было раньше", – часто шутят сегодня люди в связи с ситуацией за окном. Дома сидит и Юлия Меньшова с семьей. Она радует подписчиков воспоминаниями о былом.

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