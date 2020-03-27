"Иллюзия": 50-летняя Меньшова раскрыла правду о своей "вечной молодости"

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Пятница
27 марта
Лента новостей
12:38
Собянин открыл в Москве шесть новых станций метро
12:16
Гречка животворящая: бойфренд Бузовой раздал обездоленному народу крупу (видео)
12:09
Потерявшая миллионы звезда сериала "Не родись красивой" ищет должника
12:07
Как в Италии: ученый сделал неутешительный прогноз по коронавирусу в России
11:59
Еще один больной коронавирусом умер в России
11:38
Снова зима? Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве
11:10
В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва
10:51
"Если выживем все": звезда сериала "Триггер" поделилась новостью
10:43
Коронавирус: последние новости сегодня, 27 марта 2020 года
10:23
Коронавирус в России вызвал рост цен на муку
10:19
Семь человек сгорели заживо при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
10:10
Врач назвал сроки наступления пика эпидемии коронавируса в Москве
09:33
"Мои легкие отказывают": исповедь умирающего от коронавируса
08:50
106-летнего ветерана ВОВ госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус
08:43
Наташа Королева о госпитализации Игоря Николаева с подозрением на коронавирус
08:15
Рубль отвязался от нефти и держит оборону
06:51
Мог заразить: Укупник и Хазанов закрылись дома после контакта с больным Лещенко
04:35
Брак дал трещину: принц Гарри и Меган Маркл разругались
02:29
Разин совершил неожиданный поступок из-за болезни Лещенко
01:16
Гороскоп на сегодня, 27 марта
00:10
Народ жестко приложил взмолившуюся о помощи Кардашьян
22:10
Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус
21:39
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
21:08
Звезда Голливуда умерла от коронавируса
20:57
В Москве официант обменял 3 миллиона на "билеты банка приколов"
20:42
На Кубе умер госпитализированный с коронавирусом россиянин
20:30
"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
20:20
В Петербурге в детском саду нашли труп маленькой девочки
20:04
Дума оперативно примет законопроекты по обращению Путина
19:56
В Магнитогорске в результате взрыва газа погибли люди
19:41
Звезда "Дома-2" неожиданно раскрыла состояние страдающего от коронавируса Лещенко
19:27
"Я не могу рисковать другими": внук боится идти на похороны Инны Макаровой из-за коронавируса
19:26
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
19:09
Под Москвой при пожаре погиб маленький ребенок
18:52
Смертность до 50%: хантавирус оказался опаснее COVID-19
18:41
Юлечка забрала: Инну Макарову похоронят возле Началовой
18:31
"Я чуть не утонул": блогер Еремеев сбежал со съемок "Последнего героя"
18:19
Виртуальная афиша: чем заняться на карантине
18:18
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
18:17
Знаменитый русский писатель заразился коронавирусом
18:14
Пассажир летевшего из Москвы самолета заявил об инфицировании коронавирусом
17:45
Бузова готовится к рождению ребенка
17:31
"Мы порвали": Успенская поставила точку в отношениях с дочкой
17:25
Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
17:16
Вероятно, заразил: у инфицированного Лещенко был близкий контакт с пожилой Рубальской
16:34
Беременная звезда "Дома-2" решила бросить проект
16:27
Коронавирус: последние новости сегодня, 26 марта 2020 года
16:21
У находящегося в тяжелом состоянии Лещенко начался отек легких
16:18
В поддержку книжки и сериала: Началова с того света надиктовала близким новую песню
16:10
"Неплохой прогноз": Путин обнадежил напуганных коронавирусом россиян
16:09
"Убийственно!": оголившаяся Марина Зудина сразила наповал
16:05
"35 падающих на меня мышей": звезда сериала "Колл-центр" пожаловалась на психологические проблемы
15:48
"Игнорирую всех": оскандалившийся Джиган плюнул на поклонников
15:39
Ужасающая реальность: больных в Подмосковье бросают на карантине без помощи
15:37
"Я в шоке от людей": Бородина взорвалась из-за наглой выходки
15:29
Кто стал голосом сериала "Магомаев" на Первом канале
15:08
Россиянам предрекли потерю миллиардов рублей из-за нового налога
14:55
"Это совсем не скучно": Гребенщиков обратился к пожилым россиянам в связи с коронавирусом (видео)
14:50
Лещенко в реанимации спасают от коронавируса
14:40
Принца Гарри мучат угрызения совести из-за больного коронавирусом отца
14:39
Князь Монако назвал первый необычный симптом коронавируса
14:34
Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова шокировала близких
14:19
В Подмосковье пожар унес жизнь человека
14:06
"Мы счастливы и влюблены!": Каменских откровенно о личной жизни
14:05
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
13:59
48-летняя Марина Федункив готовится стать матерью
13:52
Народный артист России скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни
13:26
Продлится годы: эксперт озвучил страшный прогноз по пандемии коронавируса
13:26
Друг Задорнова выдал Корчевникову грязные тайны личной жизни артиста
13:20
Живущий рядом с Папой Римским священник заболел коронавирусом
13:12
"Я благодарю вас": дочь Заворотнюк выступила с заявлением
13:12
"Опустимся на самое дно": звезда сериала "СашаТаня" Гайдулян забаррикадировался в московской квартире
12:55
Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
12:54
Как правильно организовать удаленную работу во время карантина
12:51
"Про грудь забыла": промывающая себя Семенович шокировала интимным видео
12:47
"Берегите своих родителей!": Собчак раскрыла подробности госпитализации матери
12:44
"Им было уже 40": росший в коммуналке Виторган о первой квартире звездных родителей
12:36
В центре Москвы мужчина попытался задушить рабочего из-за шума
12:23
Стало известно о прекращении авиасообщения России с другими странами
12:09
"Дай на маникюр": Борисова попросила у щедрого мужа Кравец денег после сладкой ночи любви
12:02
Показавший Брежневу Меладзе заинтриговал словами о скелете
11:59
Один ребенок погиб, двое пострадали: под Москвой произошел страшный пожар
11:55
Подхватил вирус: звезда кино и сериалов Роман Попов заразил всю съемочную группу
11:47
"Честь – представлять страну": Zivert заявила об участии в "Евровидении"
11:31
В России зафиксировано более 180 случаев коронавируса за сутки
11:29
Экс-президент футбольного клуба "Витесс" умер от коронавируса
11:17
"Черный лебедь" – феномен 2020 года
11:07
"Вне Москвы – это совершенно другая жизнь:" столичные звезды сериала "Паромщица" о работе в провинции
11:04
"Верх цинизма": Рудковская взвыла из-за наглой выходки
10:58
Найден первый зараженный коронавирусом
10:39
"Подрались из-за продуктов": Никита Панфилов столкнулся с безобразием в магазине
10:34
Истребитель Су-27 потерпел крушение в Черном море
10:31
Волочкова неожиданно рассекретила родство с Пугачевой
10:26
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
10:22
"Ну что, сволочи?": Кудрявцева обратилась к сидящим дома из-за коронавируса россиянам
10:16
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России
10:15
Мать Собчак сдала тест на коронавирус после известия о госпитализации
09:59
Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц
09:53
"Не пугай!": неузнаваемый Фоменко шокировал народ жутким видом
09:52
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко
Бузова готовится к рождению ребенка
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
Шоу-бизнес

"Иллюзия": 50-летняя Меньшова раскрыла правду о своей "вечной молодости"

Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Меньшова ответила на извечный вопрос о принятии своего возраста. Поклонники постоянно его задают актрисе, которая не выглядит на 50 лет. 
прочитано 428 раз

Удивительно, но внешность Юлии Меньшовой не выдает ее возраст. Актриса выглядит минимум на десять лет моложе, а то и на 20. Поклонники часто спрашивают телеведущую, как не расстраиваться из-за цифр в паспорте.

ПО ТЕМЕ

Меньшова после пластики стала неузнаваемой

"Как в фильме "Пятый элемент": Меньшова попала в неприятности в аэропорту

Когда речь заходит о принятии возраста, люди подразумевают желание затормозить время и узнать "рецепт" жизни. Именно к такому умозаключению пришла Меньшова, поэтому решила поднять эту тему в своем инстаграм-аккаунте.

Юлия отметила, что понимание о жизни приходит с возрастом, и дать совет, как правильно жить и какие решения принимать, просто невозможно. Человек должен "набить оскомину", чтобы разобраться во многом.

Например, Меньшова в 20 лет не понимала мужчин, через десять лет так и не научилась ладить с детьми, в 40 у нее не было четкого понимания, что такое любовь к себе. Лишь в 50 телеведущая смогла ответить на многие вопросы и избавилась от комплексов.

"Иллюзия правильной инструкции, по прочтению которой получишь генеральную правильную линию, и жизнь тут же наладится, и станет счастливой... Мягко говоря, это ложь", – написала Меньшова.

Напомним, что Юлия Меньшова замужем за российским актером Игорем Гординым вот уже 23 года. У супругов есть двое детей – 22-летний Андрей и 16-летняя Таисия. 

Автор: 27 марта 2020, 11:44

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Умоляю!": Проскурякова откровенно о болезни Николаева
"Иллюзия": 50-летняя Меньшова раскрыла правду о своей "вечной молодости"
Вдову Караченцова не выпускают из-за смертельной инфекции
Звезда Comedy Woman легла под нож хирурга

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Наташа Королева о госпитализации Игоря Николаева с подозрением на коронавирус

Журналисты связались с певицей
Шоу-бизнес

"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш

Она забеременела через четыре месяца после родов
Шоу-бизнес

Новые подробности сенсационного ухода Александра Домогарова

Что будет с постановкой, неизвестно
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" неожиданно раскрыла состояние страдающего от коронавируса Лещенко

Девушка тоже болела COVID-19

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 марта
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп на сегодня, 26 марта
Гороскоп на сегодня, 25 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+