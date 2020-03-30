Стал "овощем": друг сообщил об угасающем рассудке тяжелобольного Джигарханяна

Тревожные слухи о здоровье актера подтвердил его близкий друг – продюсер и актер Марк Рудинштейн. По словам 73-летнего артиста, Армен Джигарханян постепенно теряет рассудок.
Рудинштейн рассказал, что от прежнего Армена Борисова почти ничего не осталось. Всему виной стал диабет, с которым режиссер борется в последние годы, а также сплетни и скандалы, которые возникают вокруг его персоны. Продюсер отметил, что Джигарханян перестал появляться в своем театре, поскольку превратился в "овоща". По словам Марка Рудинштейна, в настоящее время артист не понимает происходящего вокруг него.
"А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – сказал товарищ режиссера в интервью "Собеседнику".
Он добавил, что особым ударом для его друга стал развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую он сделал директором своего театра.
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