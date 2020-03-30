"Сосет ноги бабушки": по Шишковой проехались за брошенную дочь

Во время карантина дочь Алены Шишковой находится с бабушкой. Блогер Лена Миро считает это странным.

Тимати сейчас много времени уделяет недавно родившемуся наследнику, но рэпер не забывает и о своей 6-летней наследнице Алисе, совместной дочери с экс-избранницей Аленой Шишковой. Судя по социальным сетям, воспитанием девочки занимается мама Тимати Симона Юнусова. Женщина часто гуляет с внучкой, играет в игры. И даже сейчас продолжает развлекать Алису, когда в городе введен карантин.

Алена Шишкова, в свою очередь, практически не покидает салоны красоты, а также кабинет стоматолога. Модель все совершенствует свою внешность. Такое отношение к дочери возмутило блогера Лену Миро. Светская сплетница выразила искреннее недоумение, зачем Шишкова рожала дочь, если ее не воспитывает.

"Шишкова занимается улучшайзингом внешности, чтобы ее кто-нибудь наконец-то отодрал, пока дочь сосет ноги бабушки", – резко высказалась Миро.

Блогер вспомнила видео, из-за которого ранее произошел скандал в Сети. На нем запечатлено, как Алиса облизывает палец своей бабушки. Тогда Симона Юнусова объяснила, что так девочка проявляет свою любовь.

Именно поэтому Лена Миро называет бабушку Алисы полоумной. Блогер считает, что девочку не следует оставлять с Симоной, потому что может заставить внучку "облизать пятки".