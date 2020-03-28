"Давно знакомы": копия Самойловой из шоу "Голос" откровенно о связи с Джиганом

По возвращению из Майами Джиган устроил шумную вечеринку у себя дома вопреки карантинному режиму. Одной из гостей стала участница шоу "Голос", которую уличили во флирте с женатым рэпером.

Недавно общественность обсуждала видео, которые снимал Джиган со своей домашней вечеринки. Гостями тогда стали его друзья. Дом рэпера в тот вечер также посетила участница шоу "Голос" Габриэлла да Силва, которая удивительно похожа на супруга Джигана Оксану Самойлову.

Все бы ничего, но на одном из видео поклонники разглядели флирт между рэпером и певицей. Некоторые пользователи Сети посчитали, что Габриэлла и Джиган проявляют откровенную симпатию на глазах у детей. Участнице "Голоса" досталось от подписчиков: на нее обсушились критика и гнев. Общественность обвинила девушку в усугублении и без того не простой ситуации в семье Устименко-Вайнштейна и Самойловой.

В беседе с изданием StarHit Габриэлла объяснилась. Оказалось, что флирта между ними просто не могло быть, потому что на вечеринку девушка пришла со своим мужем Виталием Чекулаевым.

"У меня есть муж. У нас есть дочь, сын! С Джиганом мы знакомы давно – около 10 лет", – высказалась певица.

Она рассказала, что в тот вечер обсуждала с Джиганом сотрудничество. Артисты хотят записать совместную песню. Рэпер изъявил желание сделать ее в бразильском стиле.

Напомним, разлад в семье Джигана начался после того, как он бурно отметил рождение наследника. Скандальный рэпер даже оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимостей. Покинув стены лечебницы, артист продолжал веселиться в Майами. И лишь недавно супругам удалось вернуться в Россию и уйти на карантин.