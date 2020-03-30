Подольская показала новорожденного сына

Владимир Пресняков и Наталья Подольская – одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. И звезды, и простые люди любуются ими.

29 марта Владимир Пресняков – младший отметил 52-й день рождения. Его 37-летняя жена Наталья Подольская поздравила супруга, оставив трогательный пост на своей странице в "Инстаграм". "Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужен. И спасибо тебе за нашего сына".

Запись она сопроводила рядом архивных фотографий сына Артемия. Трудно поверить, что этому новорожденному комочку на снимках скоро исполнится пять лет! Он уже появляется на концертах и светских мероприятиях, куда приглашают знаменитых родителей.

Публикация Подольской набрала более 85 тысяч лайков. Поклонники и коллеги артистов рассыпались в комплиментах. "Обожаю вашу семью!!! Как же вы органичны и гармоничны! А потому что предназначены судьбой, с минимальной отработкой кармы... Для того чтобы максимально насладиться взаимной любовью, которая так ярко проявлена в вашем сыночке", – написала Надежда Мейхер.

"Какие же вы прекрасные!" – умилилась Дарья Мороз. Ирина Муромцева, Виктория Лопырева, Слава, Игорь Гуляев и многие другие присоединились к поздравлениям.