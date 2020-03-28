"Это пошло": Елена Малышева обрушилась с критикой на толстых людей

Елена Малышева поделилась своим отношениям к сторонникам боди-позитива. Доктор раскритиковала полных людей, которые ищут в этом движении оправдание своей лени похудеть.

Автор шоу "А поговорить?" Ирина Шихан любит задавать одни и те же вопросы своим гостям. Одна из частных тем, которую поднимает интервьюер – это боди-позитив. На этот раз она поинтересовалась у Елены Малышевой, что она думает по этому поводу.

Ведущая передачи "Здоровье" выразила свое искреннее недоумение на счет боди-позитива. Она не понимает, почему полные люди находят оправдание своему пристрастию к еде в этом движении. Малышева отметила, что бывают случаи, когда полнота оправдана. Она привела в пример одноногую девушку со шрамами и ожогами, которая, действительно, не может похудеть в силу ограниченных возможностей.

"Вот я ем там, у меня жизнь вот такая, а я все наяриваю, и вот пусть будет мой боди-позитив. По-моему, это пошло", – сказала Елена.

Доктор также рассказала, что заставляет свои полных сотрудников регулярно проходить обследования. Она настоятельно рекомендует ценным работникам сбросить лишний вес. При этом Малышева никогда не обвиняет незнакомых ей людей в полноте.