"Это пошло": Елена Малышева обрушилась с критикой на толстых людей

Автор шоу "А поговорить?" Ирина Шихан любит задавать одни и те же вопросы своим гостям. Одна из частных тем, которую поднимает интервьюер – это боди-позитив. На этот раз она поинтересовалась у Елены Малышевой, что она думает по этому поводу.
Ведущая передачи "Здоровье" выразила свое искреннее недоумение на счет боди-позитива. Она не понимает, почему полные люди находят оправдание своему пристрастию к еде в этом движении. Малышева отметила, что бывают случаи, когда полнота оправдана. Она привела в пример одноногую девушку со шрамами и ожогами, которая, действительно, не может похудеть в силу ограниченных возможностей.
"Вот я ем там, у меня жизнь вот такая, а я все наяриваю, и вот пусть будет мой боди-позитив. По-моему, это пошло", – сказала Елена.
Доктор также рассказала, что заставляет свои полных сотрудников регулярно проходить обследования. Она настоятельно рекомендует ценным работникам сбросить лишний вес. При этом Малышева никогда не обвиняет незнакомых ей людей в полноте.
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