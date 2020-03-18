Харламов предложил передать женский половой орган Малышевой шоу "Давай поженимся"

Снимок сделан, скорее всего, в коридорах "Останкино". На фото изображена пластмассовая детская горка с надписью "Влагалище". На картинке красуется фраза: "Елена Малышева разбросала реквизит". Необычная конструкция действительно напоминает те, которые использует телеведущая в своем шоу "Жить здорово". Программа особенно популярна из-за нестандартного подхода к освещению медицинских вопросов. Например, в Сети приобрел известность "Танец мошонки" с песенкой про яички. Возможно, "Влагалище" также приняло участие в одном из выпусков.
Гарик Харламов сострил, предложив передать реквизит на другую популярную программу Первого канала. "Надеюсь отдали не на детскую площадку ))) А , блин , точно... на "Давай поженимся" надо отдать ) Пусть женихов смотрит ) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал юморист.
Фолловеры тут же подхватил шутку. "Гарик, я реально знаю, где все хранится!!!! Я тебя отведу за руку!!! Только чистую!!!" – признался комик Александр Гудков. "Кричу", – добавила Глюкоза. "В музей Поле Чудес", "Зачем ее влагалище кому-то нужно?", "Сдали в аренду", "А где это она лежит ? Мой друг хоть как-то сможет войти", – написали фолловеры.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
А вы бы могли дружить с бывшим?
Путанила