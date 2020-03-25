Галкин высмеял Ивлееву за плохое знание английского

Для поклонников Насти Ивлеевой 24 марта произошло неожиданное событие. Блогер стала одной из участниц прямого эфира солиста группы Thirty Second to Mars и актера Джареда Лето в "Инстаграм". Собеседница была крайне удивлена, что ей удалось встретиться взглядами с мировой звездой.
В ходе беседы Ивлеева рассказала, что она является известной телеведущей и блогером в России. Музыкант захотел принять участие в съемках ее ютуб-шоу. Это случится, когда Джаред Лето станет гостем вечерней передачи Ивана Урганта. Настя, разумеется, была в полном восторге.
Ивлеева не смогла выразить словами шок и опубликовала запись эфира в своем инстаграм-аккаунте. Не только фанаты порадовались за кумира. Восхищение выразили и звезды шоу-бизнеса. Лишь Максим Галкин решил отметить уровень ее английского. Известно, что блогер плохо разговаривает на этом языке. Юморист с помощью кириллицы написал предложение на английском, также высмеивая ее произношение. Приводим перевод ниже.
"Настя, можешь ли ты своему хорошему другу Джареду сказать, что я тоже очень популярный в своей стране? Может, он посетит мой замок? И когда он узнает, что моя жена Пугачева, тогда он *** (удивится. – Прим. ред.) вообще. Не забывай нас, своих старых друзей", – написал Галкин.
Также Джаред пообщался в прямом эфире с другими звездами. Ими стали ведущие с Украины Леся Никитюк и Андрей Бедняков.
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