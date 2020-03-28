"Потеряли": Кеосаян поделился болью от утраты нерожденного ребенка Симоньян

Несколько недель назад Маргарита Симоньян объявила о наступлении четвертой беременности спустя четыре месяца после рождения младшей дочери. А пару дней назад женщина сообщила, что потеряла малыша.

Муж медиаменеджера режиссер Тигран Кеосаян подтвердил печальные новости. Также он отметил, что злоумышленники взломали инстаграм-аккаунт его супруги и удалили пост, в котором она рассказывала об утрате нерожденного ребенка.

Мужчина сообщил, что помощники журналистки продублировали некоторые фотографии в профиле, а также восстановили запись с печальным сообщением. "К сожалению, ребенка мы потеряли", – заявил Тигран Кеосаян в разговоре с Teleprogramma.pro. Он не захотел подробно обсуждать случившееся.

В начале марта женщина объявила о грядущем пополнении. "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", – заявила она на своей странице в инстаграм-аккаунте. К сожалению, медиаменеджер не смогла выносить четвертого ребенка.

Напомним, осенью прошлого года Маргарита Симоньян стала матерью в третий раз. Она родила режиссеру дочь Маро. В семье журналистки и сценариста подрастают еще дети: старшая наследница – Марьяна и средний сын – Баграт. У Тиграна Кеосаяна от связи с Аленой Хмельницкой подрастают двое дочерей: 25-летняя Саша и девятилетняя Ксюша.