"Потеряли": Кеосаян поделился болью от утраты нерожденного ребенка Симоньян

Муж медиаменеджера режиссер Тигран Кеосаян подтвердил печальные новости. Также он отметил, что злоумышленники взломали инстаграм-аккаунт его супруги и удалили пост, в котором она рассказывала об утрате нерожденного ребенка.
Мужчина сообщил, что помощники журналистки продублировали некоторые фотографии в профиле, а также восстановили запись с печальным сообщением. "К сожалению, ребенка мы потеряли", – заявил Тигран Кеосаян в разговоре с Teleprogramma.pro. Он не захотел подробно обсуждать случившееся.
В начале марта женщина объявила о грядущем пополнении. "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", – заявила она на своей странице в инстаграм-аккаунте. К сожалению, медиаменеджер не смогла выносить четвертого ребенка.
Напомним, осенью прошлого года Маргарита Симоньян стала матерью в третий раз. Она родила режиссеру дочь Маро. В семье журналистки и сценариста подрастают еще дети: старшая наследница – Марьяна и средний сын – Баграт. У Тиграна Кеосаяна от связи с Аленой Хмельницкой подрастают двое дочерей: 25-летняя Саша и девятилетняя Ксюша.
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Десять дней назад Маргарита Симоньян порадовала общественность известием о новой беременности. Сегодня стало известно, что у нее произошел выкидыш �� ⠀ #симоньян #ребенок #выкидыш #беременность ⠀ Маргарита Симоньян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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