"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш

Всего десять дней назад Маргарита Симоньян порадовала общественность известием о новой беременности. Однако 26 марта она была вынуждена огорчить всех переживающих за ее здоровье людей. У журналистки произошел выкидыш.
"Какое-то время побуду наедине со своей болью", – написала она в "Инстаграм".
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