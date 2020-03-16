Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов

Журналистка Маргарита Симонян ждет пополнения в семье. Она забеременела всего спустя несколько месяцев после предыдущих родов.
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Журналистка Маргарита Симонян ждет пополнения в семье. Она забеременела всего спустя несколько месяцев после предыдущих родов.
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
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