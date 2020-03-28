"Мой человек!": покойная Макарова навестила зятя

Навещать звезду театра и кино в столичной больнице наследница не могла из-за карантина, связанного с распространением коронавируса. У Инны Макаровой была сиделка. По словам Натальи Бондарчук, когда врачи не дали ей повидать мать, она "решила уйти".
Артистка рассказала, что в последнюю ночь, когда Инна Макарова умерла, она явилась во сне зятю Игорю. При этом она произнесла странные слова: "Мой человек!".
Наталью Бондарчук известие о смерти матери застало в тот момент, когда она должна была давать интервью для программы Андрея Малахова, сообщает "Антенна-Телесемь". По словам актрисы, телеведущий заплакал, когда узнал об уходе Инны Макаровой.
Наталья Бондарчук призналась, что ее мама обожала стихи. В частности, она очень любила Елизавету Стюарт и не расставалась с томиком ее произведений. В последние часы жизни она читала ее стихотворение "Высокий дождь".
По словам дочери, проблемы с самочувствием у Инны Макаровой возникли из-за преклонного возраста. У актрисы отказывали почки, болело сердце. Звезда умерла 25 марта в 93 года.
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