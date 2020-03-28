"Мой человек!": покойная Макарова навестила зятя

Дочь Инны Макаровой Наталья Бондарчук рассказала о последних днях жизни актрисы. О кончине матери она узнала от своего мужа.



Навещать звезду театра и кино в столичной больнице наследница не могла из-за карантина, связанного с распространением коронавируса. У Инны Макаровой была сиделка. По словам Натальи Бондарчук, когда врачи не дали ей повидать мать, она "решила уйти".

Артистка рассказала, что в последнюю ночь, когда Инна Макарова умерла, она явилась во сне зятю Игорю. При этом она произнесла странные слова: "Мой человек!".

Наталью Бондарчук известие о смерти матери застало в тот момент, когда она должна была давать интервью для программы Андрея Малахова, сообщает "Антенна-Телесемь". По словам актрисы, телеведущий заплакал, когда узнал об уходе Инны Макаровой.

Наталья Бондарчук призналась, что ее мама обожала стихи. В частности, она очень любила Елизавету Стюарт и не расставалась с томиком ее произведений. В последние часы жизни она читала ее стихотворение "Высокий дождь".



По словам дочери, проблемы с самочувствием у Инны Макаровой возникли из-за преклонного возраста. У актрисы отказывали почки, болело сердце. Звезда умерла 25 марта в 93 года.