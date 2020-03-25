Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство

Легендарная актриса Инна Макарова ушла из жизни на 94-м году жизни. Ее родным предстоит решить множество проблем. Как в условиях пандемии и запрета на массовые мероприятия организовать достойные похороны звезды, ведь проститься с ней захотят многие? Как распорядиться ее наследством, ведь актриса была довольно состоятельным человеком?

В Москве актриса всю жизнь жила на четвертом этаже – по трем разным адресам. Первый ордер на квартиру получила вместе со Сталинской премией, которой удостоилась в 1949 году за исполнение роли Любови Шевцовой в фильме "Молодая гвардия".

С первым мужем – режиссером Сергеем Бондарчуком – актриса ютилась в однокомнатной квартире на улице Песчаной в Москве. Но когда родилась дочь – будущая актриса и режиссер Наталья Бондарчук – Инна Владимировна лично пошла в Моссовет хлопотать о квартире побольше. В итоге получила жилье в хорошем доме на Украинском бульваре, недалеко от площади Европы. В шаговой доступности – Киевские вокзал, гостиница "Украина" и высотка МИДа. И снова четвертый этаж...

Была у Инны Макаровой и дача – родовое гнездо нескольких артистических поколений в подмосковных Раздорах, где стоимость одной сотки земли начинается от 200 тысяч рублей. Здесь жили Сергей Бондарчук и его дочь Наталья Бондарчук, а также муж Натальи – Николай Бурляев. В 2014 году тут снимали один из выпусков "Идеального ремонта". Дизайнеры тогда решили сделать каминный зал в стиле дворянской усадьбы пушкинского периода. Классические английские обои цвета лаванды, светлая мебель и камин, выложенный изразцами ручной работы, Инне Макаровой пришлись по вкусу. Дача Федора Бондарчука находится по соседству.

Пока не известно, оставила ли актриса завещание. Но из прямых наследников у нее только дочь – Наталья Бондарчук, отмечающая в этом году 70-летие. Оба мужа Макаровой уже давно ушли из жизни