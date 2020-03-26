"Я не могу рисковать другими": внук боится идти на похороны Инны Макаровой из-за коронавируса

Композитор Иван Беляев не сможет посетить похороны своей бабушки, актрисы Инны Макаровой, так как находится на карантине.

Поклонники звезды фильма "Молодая гвардия" Инны Макаровой расстроились после того, как узнали, что актриса скончалась. Однако они смогут посетить церемонию прощания любимой артистки, в отличие от ее внука, композитора Ивана Бурляева. Он не пойдет на похороны, потому что находится в изоляции из-за пандемии коронавируса.

В беседе с изданием "Московский комсомолец" композитор рассказал, что находится на карантине уже восемь дней. Даже несмотря на то, что по возвращению из Испании на его самолете не было заразившихся, Бурляев не имеет права покинуть дом. Пока композитор не знает, есть ли у него коронавирус, однако все равно избегает контактов. Он считает, что поступает ответственно.

"Я не могу рисковать другими людьми", – сказал он.

Похороны намечены на 28 марта, а карантин Бурляев может покинуть лишь 31-го. Однако сейчас из-за нестабильной ситуации в мире все может кардинально измениться, и Иван просидит дома еще больше времени.

Напомним, Инна Макарова скончалась 25 марта на 94-ом году жизни. В последнее время здоровье актрисы ухудшилось. Известно, что у нее периодически были приступы астмы.