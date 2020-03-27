"Больные люди": Лолита набросилась на безмятежно гуляющих во время эпидемии

Певица, как и все здравомыслящие люди, находится сейчас в самоизоляции. Только для часового выступления на популярном у молодежи "Новом радио" сделала исключение. "Мы с коллективом сидим на карантине гораздо раньше, чем он был объявлен, поскольку заботимся о себе и о близких, – пояснила Лолита. – А те, кто не соблюдает, больные, как мне кажется, люди. И к ним требуются суровые меры, штрафы, как во многих странах".
Рассказала она и о том, чем занимается в эти внезапно освободившиеся от работы дни. "Неделю разбирала барахло – выкидывала из квартиры мусор, вонючие просроченные кремы, стоявшие еще с 2014 года. Но стояли они не потому, что нужны были, а просто времени заняться этим не было – приезжала домой всего на несколько часов, чтобы переодеться и снова ехать на гастроли", – рассказала артистка.
Время карантина она решила потратить на самообразование – и себя, и подписчиков своей страницы в соцсети. "Решила читать в прямом эфире мои любимые книги или те, с которыми пока сама знакома, – пояснила звезда. – Ну а начну с замечательной прозы – стихи мне удаются не очень! – моей подруги Екатерины Рождественской".
На страницу Лолиты в "Инстаграм" подписаны почти три миллиона человек. Но не все заходят к ней с добром и комплиментами. "Меня не могут задеть хейтеры, потому что всему свое время, – пояснила звезда. – Сначала ты делаешь прививку и вступаешь в перепалку, потом отвечаешь, что, мол, сам ты козел, а потом просто забиваешь. Когда меня сняли с поезда при попытке поехать на родину, был хейт, проплаченный одной стороной. Потом был хейт, проплаченный одним не очень хорошим мужиком. Но сейчас я попросила людей не поддерживать панику и шизофрению. Сейчас важна поддержка друг друга. И двое суток у меня штиль на странице. Хотя я и понимаю, что для рейтинга надо фекалии разбрасывать".
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