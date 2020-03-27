"Мусорное мышление": униженная Боня вылила ушат помоев на скандальную Инстасамку

Около недели назад Виктория Боня высказалась по поводу пандемии COVID-19. Она отметила, что инфекция пойдет на пользу планете. Многие не согласились с позицией светской львицы. Например, скандальный блогер Инстасамка в своих соцсетях, не стесняясь в выражениях, попросила телеведущую прикрыть рот. Также девушка ввела нецензурный хэштег и призвала своих подписчиков к травле Виктории Бони.
Бывшая участница "Дома-2" в импровизированном интервью Рамине Эсхакзай объяснила свою позицию и пристыдила блогера. "Когда я посмотрела на человека – я не знала, что за девочка, – которая абсолютно не владеет своей речью, артикуляцией... какие-то маты сыпались у нее изо рта, я просто вспомнила себя в атмосфере Краснокаменска, своего города, 25 лет назад", – отметила Виктория Боня. Женщина добавила, что в ее время у быдло-молодежи было модно так общаться, это считалось крутым.
"Для меня этот контингент не является авторитетом, мне просто стало смешно", – сказала телеведущая. Ее расстраивает, что есть люди, которые не думают своей головой и ведутся на провокацию малообразованных персонажей.
"Давайте хэштег придумаем против Бони? Ха-а, давайте", – передразнила девушка подписчиков Инстасамки.
"Для меня это мусорное мышление", – отметила Виктория. Светская львица призналась, что не обижается на "таких девочек", так как это не ее уровень.
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