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Шоу-бизнес

Гузеева сбежала из студии "Давай поженимся!" в эфире из-за скандала с невестой

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая много лет ведет передачу "Давай поженимся", но с такой участницей программы она столкнулось впервые. Гузеева не выдержала и ушла во время записи очередного выпуска.
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На съемках программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева столкнулась с хамством со стороны невесты. Об этом ведущая рассказывала ранее в своем-инстаграм аккаунте, а вот увидеть запись эфира поклонники смогли лишь накануне. 

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Участницей стала 32-летняя Юлия, которая называет себя духовным наставником. Однажды зрители ее могли видеть в одном из выпусков программы. Юлия даже хотела подавать на шоу в суд, но передумала, когда получила предложение прийти на "Давай поженимся" еще раз. 

Все прошло не так гладко, как задумывалось продюсерами. Юлия начала обвинять ведущих шоу – Гузееву, Сябитову и Володину в том, что они на протяжении 12 лет, сколько существует передача, оскорбляют женихов и невест.

Скандальная невеста шокировала ведущих своим подарком. Она попросила разлить по четырем пластмассовым стаканам жидкость. Юлия сказала, что внутри находятся результаты их работы. Вдобавок ко всему женщина заявила, что передача прекратит свое существование в конце 2020 года. Гузеева пыталась прервать участницу и увести разговор в другое русло. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Не выдержав наглости со стороны невесты, Лариса изъявила желание на время покинуть съемки. Позже она все же вернулась, но продолжать сниматься не скрывая эмоций ведущая не могла. Она предложила завершить выпуск Сябитовой и Володиной, но те согласились, что эфир нужно заканчивать. В итоге они втроем встали и ушли за кулисы. 

После этого инцидента в Сети и появилось видео расстроенной Ларисы Гузеевой, которая рассказывала, что невеста довела ее до слез. 

Автор: 27 марта 2020, 12:58

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