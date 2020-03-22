"Невоспитанное быдло": Гузеева оказалась в центре чудовищного скандала

Сотрудница ток-шоу занималась поисками красавиц-мулаток для съемок в очередном выпуске. Судя по всему, она так и не смогла найти того, кто захотел бы участвовать в программе Ларисы Гузеевой. В отчаянии редактор написал в соцсетях: "Эй! Негритянки депортировались в Африку, что ли?".
На случившееся обратила внимание темнокожая блогер Тереза Диуро. Красавица опубликовала скриншоты страницы сотрудника "Давай поженимся!" в личном "Инстаграм". Диуро отметила, что редакция ток-шоу не должна закрывать глаза на ситуацию, руководство программы обязано что-либо предпринять.
Естественно, поведение коллеги Ларисы Гузеевой вызвало волну негодования в интернет-пространстве. Пользователи Сети уверены, что такие заявления позорят нашу страну. "Невоспитанное быдло", – высказались о ситуации обыватели.
Отметим, что руководство программы "Давай поженимся!" пока никак не отреагировало на расистский скандал. Молчит и Лариса Гузеева, являющаяся лицом проекта. Коллега теледивы, известная сваха Роза Сябитова, тоже не высказывается.
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