Доведенная Лариса Гузеева расплакалась на шоу "Давай поженимся"

Больше десяти лет актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина ведут программу "Давай поженимся" на Первом канале. Три телеведущие не раз говорили, что повидали многое на шоу, но на сей раз им попалось что-то из ряда вон выходящее.
Лариса Гузеева поделилась впечатлениями после съемки очередного выпуска. "Какой-то невозможно тяжелый день. Отвратительная была невеста. Только закончили писать. Вот сижу и плачу в гримерной. В первый раз такое за 12 лет. Просто выпила всю кровь, все соки... Пришла самоутвердиться. Зачем ей это нужно?" – задала риторический вопрос Лариса Гузеева, опубликовав видео из гримерной.
Она призналась, что "никакая", а ведь предстоит записать еще две программы. "В общем, какой-то ад, друзья, хочу я вам сказать. Всякое было, но чтобы вот так! Просто сумасшедшая. И Роза с Васей тоже в ужасе", – отметила телеведущая.
"Она сидела, что-то ворошила, проклинала... Желала, чтобы мы закрылись скорее. Сказала, что она – ну, шизофрения - открыла нашу программу и она же ее закроет... Умом понимаю, что нельзя вестись на такие глупости – никто не может твою судьбу никак решить, но даже Василиса говорит, что она абсолютно... Сидела... И это были сеансы черной магии... Еще рассказывает, что она кого-то лечит, кому-то помогает, что она – Учитель... Чистая шизофрения", – рассказала о невесте Лариса Гузеева на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".
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