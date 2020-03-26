Гузеева сорвалась из-за едких нападок Харламова

Гостьей эфира стала девушка по имени Екатерина. В прошлом у нее случился курьез: возлюбленный бросил ее из-за чрезмерного газообразования. История россиянки так насмешила Ларису Гузееву, что она решила обратиться к юмористу.
Актриса отметила, что посвящает эту историю Гарику Харламову. "Потому что задолбал ты меня!" – сорвалась на шоумена ведущая. Тот быстро отреагировал на такое внимание к своей персоне.
Артист поблагодарил Ларису Гузееву и создателей шоу "Давай поженимся!" за то, что они радуют его своей работой. По словам Гарика Харламова, ведущая никогда ему не надоест. Он пожелал знаменитости здоровья и долгих лет.
Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева стала излюбленной мишенью Гарика Харламова. На своей странице в "Инстаграм" он делится наиболее забавными отрывками из программы, а также делает нарезки смешных моментов.
Лариса Гузеева уже высказывалась о критике юмориста. Однако комик уверен, что не делает ничего плохого, пытаясь поднять настроение фолловерам.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Сексу хана?
У Петросяна родился ребенок
Правда ли , что рос. лекарство помогает?
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
гей