"Все признаки шизофрении": Волочкова пожаловалась на инфекцию в голове

Вся страна на карантине. В самоизоляции и всегда деятельная, активная и жизнелюбивая Анастасия Волочкова. Корреспондент "Дни.ру" позвонил знаменитой балерине.

Неделю назад Волочкова из своего домашнего "большого театра" провела онлайн-трансляцию спектакля "Балерина в зазеркалье", правда, слегка изменив его "на злобу дня" и пригласив к участию верную помощницу Лолу. Такие эфиры она планирует сделать регулярными.

"У меня отменились выступления в Германии, Италии, Сан-Марино, перенеслись гастроли в Санкт-Петербурге, вот и захотелось всем тем, кто ждал встречи со мной, сделать приятное, – рассказала Волочкова. – Только юмор, самоирония помогут нам пережить эти тяжелые времена".

"Дорогие мои, я призываю всех не паниковать, сплотиться, побыть дома, – призывает Анастасия. – У меня, скорее всего, отменится поездка на Мальдивы на майские праздники. А может и вообще в этом году. Хотя я привыкла отдыхать там. Но не унываю – поеду в Крым, когда будет возможно, мне там тоже нравится".

Заслуженная артистка призналась, что ее распорядок дня из-за всеобщего карантина не очень изменился. "Каждое утро пью чай с женьшенем, ем зеленый салат, потом принимаю ледяной душ или окунаюсь в купель, – сообщила Волочкова. Возле моего дома есть прекрасный спа-центр, где до недавних ограничений можно было каждый день ходить на фитнес, на массаж. Там всем при входе измеряли температуру. А антиспетиками для рук я и так пользовалась регулярно, так что неожиданностей не было".

Волочкова уверена, что паника и нагнетание – самое страшное, что может быть. "Я наблюдаю все признаки шизофрении у людей, – говорит Волочкова. – Коронавирусная инфекция ко многим, видимо, проникла в голову, поэтому они принялись сметать все с полок магазинов. Я не из таких. Да и не нужна мне особо гречка – я вообще очень мало ем".

Балерина советуют людям поменьше есть и побольше двигаться. Даже придумала комплекс упражнений для тех, кто сидит дома, и поделилась им в социальных сетях. "Я живу в шпагате, – смеется Волочкова. – И, делая его, всем вокруг дарю хорошее настроение, мотивирую, вдохновляю!".