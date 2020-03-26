Волочкова неожиданно рассекретила свое родство с Пугачевой

"Королева Инстаграм Анастасия Волочкова!" – так представляла Алла Пугачеву залу самую известную балерину страны. Причем вышла Настя в финале символичной песни со словами "Вся наша жизнь – словно бал лицемерия"
"Я часто думаю, что с Аллой Борисовной у нас духовное родство, – пояснила Волочкова в интервью "Дни.ру". – У нас с ней много общих моментов в судьбе, в отношении к жизни, в реакции на критику".
"Я думаю, что Пугачева видит во мне себя в молодости, – продолжает балерина. – Ее сильный характер, бунтарский дух, независимость мне всегда нравились".
Пугачева и Волочкова появляются в прессе, кажется, чаще любых других артистов. Каждый их шаг, каждый их чих становится поводом для заметок и обсуждений. Но ни певица, ни балерина никогда на журналистов не обижаются, ни с кем не судятся и считают, что все, кроме некролога, выходящее в прессе, это пиар. "Плохо не то, что пишут, а плохо если не пишут", – любит повторять Алла Пугачева.
Как дань уважения к великой певице, Анастасия Волочкова перепела несколько песен из ее репертуара и исполняет теперь их в своих программах. Например, "Мне нравится..." на стихи Марины Цветаевой балерина посвятила всем хейтерам, клеветникам и завистникам. "Пусть говорят!" – смеется Настя.
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