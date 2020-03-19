"Ты появился на свет!": счастливая Буланова сообщила о рождении ребенка

6 марта Татьяне Булановой исполнился 51 год. Популярная исполнительница полна энергии. Она много выступает, гастролирует, дает интервью, снимается в различных программах. Артистка невероятно увлечена жизнью и ценит каждый ее момент.
После расставания с мужем, футболистом Владиславом Радимовым, Татьяна Буланова не унывает и даже допускает, что если встретит любовь, снова выйдет замуж. Да и в перспективе стать бабушкой артистка не видит ничего криминального. Отметим, что ее старший сын Александр давно вырос и даже обзавелся постоянной девушкой, так что вполне вероятно, что вскоре молодой мужчина женится и действительно обзаведется потомством.
Кстати, Татьяна Буланова объявила радостную новость, которая напрямую связана с ее наследником. "Саша, 27 лет назад, утром, ты появился на свет!! С Днем рождения, мой сын!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщила о рождении сына счастливая певица. Она сопроводила публикацию фотографией именинника.
Многочисленные подписчики официальной странички Татьяны Булановой в социальной сети "Инстаграм" немедленно принялись поздравлять певицу, писать добрые пожелания ей и ее наследнику.
Отметим, что у Татьяны Булановой от брака с тем же Владиславом Радимовым есть второй сын. Никита появился на свет в 2007 году, кстати, тоже в марте, то есть ему уже 13 лет. Подросток проживает с матерью в Санкт-Петербурге.
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