"Толкового ничего сейчас сказать не могу": Боярский убит трагическим известием

Известие о смерти артистки Инны Макаровой стало настоящим шоком для общественности. Трагедия ощутимо ударила и по актеру Михаилу Боярскому.

Для Боярского смерть Макаровой воспринимается как конец целой эпохи, признался артист. Актер заявил, что его личность формировалась во многом под влиянием Инны Владимировны.

По словам знаменитости, сейчас он не находит себе места из-за всех тех неприятных событий, которые происходят не только лично с ним, но и со всеми остальными людьми. "Толкового ничего сейчас сказать не могу", – цитирует Боярского "Пятый канал".

Напомним, что о кончине Макаровой стало известно 25 марта 2020 года. В последнее время актриса чувствовала себя плохо.

Народную артистку госпитализировали еще в начале весны. Ее дочь подтверждала поступавшую информацию.

Позже появилась информация о том, что состояние Макаровой ухудшилось. Врачи оценивали его как тяжелое. Журналисты пытались связаться с наследницей актрисы после известия о трагедии, но не смогли.

