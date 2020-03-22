Успенская указала на грязную ложь в словах осрамившей ее дочери

Певица Любовь Успенская поймала дочь Татьяну Плаксину на грязной лжи. По словам артистки, ее наследница постоянно путается в фактах.

Артистка отметила, что вокруг очень много судей, экспертов и знатоков, которые постоянно высказываются по поводу скандала, который случился в ее семье. Между тем почти никто из диванных спецов и критиков не обратил внимания на то, что Татьяна противоречит сама себе.

В одном интервью Плаксина говорит, что отец никогда не занимался ее воспитаниям, дескать, он все время лежал на диване и смотрел телевизор. Между тем, общаясь с другими журналистами, девушка утверждает, что растил ее именно папа.

"Мне ли не знать, как время от времени работают на телевидении... Свет, камера, мотор... А дальше все по сценарию..." – написала Любовь Успенская в личном "Инстаграм". В подтверждение своих слов звезда опубликовала отрывки из интервью Татьяны Плаксиной.

Артистка напомнила создателям ток-шоу, что, создавая сценарий, важно учитывать факты, особенно из недавнего прошлого. "Не фантастику же снимаем, зачем выдумывать и переобуваться в воздухе?" – уколола дочь и редакторов программ Любовь Успенская.

Напомним, с февраля единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина начала ходить по различным ток-шоу. 30-летняя наследница звезды заявила, что дома ей жить невыносимо, дескать, мать издевается над ней. Разгорелся большой скандал, из-за чего Любовь была вынуждена рассказать, что у Татьяны проблемы с наркотиками.