"Выворачивать, как ты, ноги, не собираюсь!": дочь припечатала ошарашенную Волочкову

Ариадне – единственной дочери Анастасии Волочковой – идет 15-й год. О ее прошлом и будущем с балериной поговорил корреспондент "Дни.ру".

Анастасия Волочкова никогда не хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам и занялась балетом. "Я знаю, какая это тяжелая профессия, какая зависимая, поэтому слава богу, что Ариадне она не нравится", – говорит балерина.

Когда Арише было лет шесть, она видела, сколько времени мать проводят у балетного станка, сколько репетирует. "Мамочка, ты хочешь сказать, что мне придется так же, как ты, выворачивать ноги и отказаться на всю жизнь от любимых макарон? Нет, спасибо, уволь", – вспоминает Волочкова разговор с дочерью. Она, конечно, была ошарашена.

Зато артистка открыла Ариадне все дороги, показала все возможности для самореализации. "Ариша стала первой ученицей моего творческого центра, – радуется Волочкова. – Она занималась вокалом, живописью, современными и бальными танцами. Причем занималась у лучших – у Аллы Духовой, Станислава Попова. Правда, кем она станет после школы, пока и сама не знает, что меня немного тревожит".

"Ариадна увлекается конным спортом, хорошо рисует, – хватается Волочкова. – Она, как и я, перфекционист, поэтому стремится, чтобы любое дело было выполнено идеально. Мне нравится ее отношение к людям. Недавно, например, она продала первую собственную картину, а все деньги отдала на благотворительность. Нравится ей быть и волонтером – она пристраивает брошенных животных".

Ариадне, конечно, приходится непросто – и из-за славы знаменитой матери, и из-за конфликта Волочковой с отцом девочки. Но она очень мудрая и сильная. Не обращает внимания на завистников, не слушает сплетен и справедливо считает, что ее мать – сама красивая, самая талантливая и сама добрая.